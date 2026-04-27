В омские больницы начала поступать детская вакцина от клещевого энцефалита

С начала текущей недели медицинские службы приступили к распределению полученного объема по городским и районным детским поликлиникам, а также в профильные стационары. В ближайшее время лечебные учреждения планируют запустить иммунизацию юных пациентов. Родителям, желающим защитить своих детей от тяжелых последствий укуса инфицированным членистоногим, рекомендуют уточнять наличие препарата в своей районной поликлинике.