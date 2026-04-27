В омские больницы начала поступать детская вакцина от клещевого энцефалита

В Омскую область поступил препарат для профилактики опасного вирусного заболевания — клещевого энцифалита. По информации, предоставленной региональным министерством здравоохранения Омской области, партия вакцины предназначена для несовершеннолетних. Она прибыла в область в конце предыдущей рабочей недели.
С начала текущей недели медицинские службы приступили к распределению полученного объема по городским и районным детским поликлиникам, а также в профильные стационары. В ближайшее время лечебные учреждения планируют запустить иммунизацию юных пациентов. Родителям, желающим защитить своих детей от тяжелых последствий укуса инфицированным членистоногим, рекомендуют уточнять наличие препарата в своей районной поликлинике.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что для взрослого населения условия вакцинации не изменились: прививки делаются исключительно на коммерческой основе. Бесплатная иммунизация для совершеннолетних программами не предусмотрена.
Между тем клещи в регионе уже давно проснулись и активно кусают людей. Первый укус был зарегистрирован в Омской области 25 марта.
Сотрудники минздрава в очередной раз обращают внимание жителей на эпидемиологическую ситуацию. Омская область традиционно относится к зонам с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Стойкие природные очаги инфекции зафиксированы в шестнадцати районах, включая областной центр.
Специалисты напоминают, что главным и самым эффективным методом профилактики остается своевременная вакцинация. Однако помимо уколов, гражданам советуют не пренебрегать простыми правилами безопасности на природе: надевать плотную одежду с длинными рукавами, применять специальные спреи от кровососущих и всегда тщательно осматривать кожные покровы и одежду после возвращения с прогулок по паркам или лесам.