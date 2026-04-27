Эксперты предупредили об опасности ранней клубники

Специалисты предупредили россиян о потенциальной опасности ранней клубники. По их словам, если ягода остаётся твёрдой как камень после недели в холодильнике, это может говорить о её химической обработке пестицидами, сообщает Sibdepo.ru.
Особенно уязвимы дети и беременные женщины: некачественная клубника способна нести в себе не только плесень, но и опасные микроорганизмы — например, кишечную палочку, сальмонеллу или даже вирус гепатита А. Как отмечают эксперты RT, свежая и зрелая клубника — продукт деликатный и быстро портится. Поэтому неестественная сохранность — тревожный сигнал.
Чтобы снизить риски, при выборе ягоды стоит обращать внимание на её запах: хорошая клубника пахнет сладко и ярко. Также нужно проверить, нет ли на плодах липкого налёта или водянистых пятен.
Дома перед употреблением клубнику лучше замочить в воде на 10 минут, а затем тщательно промыть под проточной водой. Хвостики рекомендуется удалять уже после мытья.