Детский реаниматолог Мария Белоус ушла из жизни в Нижнем Новгороде

На 53-м году жизни скончалась Мария Владимировна Белоус — выдающийся врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека», отметив, что причиной раннего ухода из жизни стала продолжительная болезнь.
Мария Белоус посвятила почти три десятилетия работе в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). Коллеги и медицинское сообщество региона называют её смерть невосполнимой потерей для детского здравоохранения, подчеркивая её профессионализм в спасении самых маленьких пациентов.
