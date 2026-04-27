Детский реаниматолог Мария Белоус ушла из жизни в Нижнем Новгороде

Почти 30 лет врач спасала жизни новорожденных в реанимации НОДКБ, но не смогла побороть тяжелую болезнь.

На 53-м году жизни скончалась Мария Владимировна Белоус — выдающийся врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека», отметив, что причиной раннего ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Мария Белоус посвятила почти три десятилетия работе в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ). Коллеги и медицинское сообщество региона называют её смерть невосполнимой потерей для детского здравоохранения, подчеркивая её профессионализм в спасении самых маленьких пациентов.

