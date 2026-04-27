Директор краснокамского агентства недвижимости обвиняется в мошенничестве

По версии следствия, в период с октября 2016-го по июль 2021 года под видом помощи в «обналичивании» материнского капитала директор агентства вовлекал владельцев сертификатов в фиктивные сделки купли-продажи недвижимости. Полученные от микрофинансовых организаций займы, которые граждане оформляли в том числе в целях получения необходимого первоначального взноса (и которые якобы должны были погашаться средствами материнского капитала), риелтор присваивал. Также он уговаривал собственников жилья временно переоформлять свои квартиры и комнаты на покупателей за обещанное вознаграждение. Впоследствии часть жилых помещений владельцам удалось вернуть через суд.