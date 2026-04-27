В Перми из-за провала асфальта изменили схему движения пяти автобусов

Схему движения пяти автобусных маршрутов в Перми изменят из-за провала асфальта, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Изменения вступили в силу с 25 апреля. На какой срок пока не понятно. Причина — провал асфальта на улице Пушкина.
В направлении из Перми:
Автобусы № 344 и № 442а после остановки «Центральный рынок» поедут по улицам Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту.
Автобусы № 118, № 117 и № 116 в направлении из Перми от Автовокзала последуют по улицам Попова, Луначарского и Сибирской — все остановки сохранены. Время в пути может увеличиться.
Остановка «Муравейник» обслуживаться не будет. В направлении в Пермь автобусы будут ходить без изменений.