В Перми из-за провала асфальта изменили схему движения пяти автобусов

Остановка «Муравейник» обслуживаться не будет.

Схему движения пяти автобусных маршрутов в Перми изменят из-за провала асфальта, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Изменения вступили в силу с 25 апреля. На какой срок пока не понятно. Причина — провал асфальта на улице Пушкина.

В направлении из Перми:

Автобусы № 344 и № 442а после остановки «Центральный рынок» поедут по улицам Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту.

Автобусы № 118, № 117 и № 116 в направлении из Перми от Автовокзала последуют по улицам Попова, Луначарского и Сибирской — все остановки сохранены. Время в пути может увеличиться.

Остановка «Муравейник» обслуживаться не будет. В направлении в Пермь автобусы будут ходить без изменений.