В Белгороде расширили список пунктов обогрева

Администрация Белгорода утвердила новый перечень пунктов обогрева населения на фоне апрельского похолодания. Сейчас в список включены 56 мест, в частности — областной центр занятости населения, Марфо-Мариинский женский монастырь, «Энергомаш», Дом офицеров и здание кинотеатра «Радуга». Всего пункты обогрева могут принять свыше 28 тыс. человек.
Постановление городской администрации, подписанное мэром Валентином Демидовым, датировано 24 апреля. Контроль возложен на заместителя мэра по безопасности.
Подачу теплоносителя в многоквартирные дома Белгорода в 2026 году досрочно остановили 3 апреля. Причиной назвали крупные технологические сбои у теплоэнергетиков, возникшие за прошедшую зиму в связи с атаками ВСУ. Специалисты 17 раз перезапускали систему отопления, и нагрузка привела к множеству неполадок.
По прогнозу Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем в Белгородской области ожидаются порывы ветра скоростью до 22 м/с. Температура воздуха в дневное время не превысит отметку в +9 градусов, в областном центре ожидается до +8 градусов.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что в Орловской области не стали отключать отопление 27 апреля, как предполагалось ранее. Причинами для переноса сроков назвали низкую температуру и обильные осадки.