Чиновницу в Балахне оштрафовали за гибель жителя от удара током

В обязанности подсудимой входило принятие экстренных мер по предотвращению аварийных ситуаций и смягчению их последствий. Однако она не приняла должные меры после обрыва электрического провода: более суток он оставался под напряжением, доступ к нему не ограничили. Местный житель дотронулся до провода и умер на месте.