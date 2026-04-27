В Омске осталось 24 участника Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции, посвящённой грядущему Дню Победы, сообщила заместитель мэра города Инна Елецкая.
Всего, по её словам, в Омске сейчас проживает 1070 ветеранов. В это число входят не только фронтовики, но и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
За год количество участников войны заметно сократилось: если в прошлом году их было 34, то сейчас — 24 человека. Все они в марте 2025 года получили звание почётных граждан Омска.