Нацпарк «Куршская коса»: природные комплексы не пострадали при пожаре в Лесном

По данным нацпарка, возгорание произошло 27 апреля около 3:00 в кафе «Маяк».

Природные комплексы национального парка «Куршская коса» не пострадали в результате пожара в поселке Лесное. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

По данным нацпарка, возгорание произошло 27 апреля около 3:00 в кафе «Маяк». Экипаж государственной инспекции прибыл на место в 3:15 и обеспечил защиту прилегающих лесных массивов от распространения огня.

В учреждении также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах — не курить, не оставлять мусор и не разжигать костры.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что пожар в кафе был ликвидирован на площади около 500 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространения огня на газовую котельную и жилой дом, пострадавших нет. Полная ликвидация пожара произошла в 09:21.