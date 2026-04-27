Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону завершено расследование убийства двадцатилетней давности

Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный комитет РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46‑летнего жителя Волгодонского района. Мужчина обвиняется в убийстве, сопряжённом с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление было совершено в ночь на 25 декабря 2004 года в Волгодонске: на территории детского сада на проспекте Строителей обнаружено тело 23‑летней девушки с признаками насильственной смерти. Первоначально установить виновного не удалось, и дело было приостановлено.

Благодаря планомерной работе по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты провели повторные молекулярно‑генетические экспертизы. На вещественных доказательствах выявлен профиль ДНК подозреваемого. После анализа уголовных дел об имущественных преступлениях, совершённых в тот период, круг подозреваемых сузили до двух человек. Сравнительная экспертиза подтвердила совпадение ДНК с генетическим материалом обвиняемого — ранее неоднократно судимого 46‑летнего мужчины.

Под давлением доказательств фигурант дал признательные показания: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на девушку, совершил насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую и похитил её имущество.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.