На Дону завершено расследование убийства двадцатилетней давности

Следственный комитет РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46‑летнего жителя Волгодонского района. Мужчина обвиняется в убийстве, сопряжённом с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Преступление было совершено в ночь на 25 декабря 2004 года в Волгодонске: на территории детского сада на проспекте Строителей обнаружено тело 23‑летней девушки с признаками насильственной смерти. Первоначально установить виновного не удалось, и дело было приостановлено.
Благодаря планомерной работе по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты провели повторные молекулярно‑генетические экспертизы. На вещественных доказательствах выявлен профиль ДНК подозреваемого. После анализа уголовных дел об имущественных преступлениях, совершённых в тот период, круг подозреваемых сузили до двух человек. Сравнительная экспертиза подтвердила совпадение ДНК с генетическим материалом обвиняемого — ранее неоднократно судимого 46‑летнего мужчины.
Под давлением доказательств фигурант дал признательные показания: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он напал на девушку, совершил насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую и похитил её имущество.
По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.