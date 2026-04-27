Лесосибирский ЗАГС временно переехал из-за ремонта

В Лесосибирске отдел ЗАГС временно сменил адрес в связи с капитальным ремонтом здания. Об этом сообщили в агентстве ЗАГС Красноярского края. На период работ прием граждан ведется по адресу: улица Привокзальная, 9 (вход со стороны подъездов, ориентир — выставочный зал). Отдел работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:12 без перерыва. Выходные дни — суббота и воскресенье. Получить консультацию по вопросам оказания услуг можно также в агентстве ЗАГС Красноярского края по телефонам: (391) 222−62−50, 222−62−38, 222−62−39, 222−62−40. Напомним, что несколько отделов ЗАГС в Красноярском крае станут современнее и уютнее.