Сборная России сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо в Волгограде. Об этом 27 апреля сообщили в РФС.

Напомним, футбольный матч на «Волгоград Арене» запланирован на 5 июня. Время проведения матча пока не сообщалось.

РФС также договорился о проведении еще двух товарищеских встреч международных сборных. 28 мая российские футболисты встретятся в Каире со сборный Египта, а 9 июня с футболистами из Тринидада и Тобаго в Калининграде.

О точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено позже. Стадион в Волгограде за последнее время трижды принимал матчи национальной команды, и все они завершились в пользу России — в 2023 году здесь была обыграна Куба (8:0), в 2024-м — Сирия (4:0), а в ноябре прошлого года — Иран (2:1).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
