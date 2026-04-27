Сборная России сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде

О точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено позже. Стадион в Волгограде за последнее время трижды принимал матчи национальной команды, и все они завершились в пользу России — в 2023 году здесь была обыграна Куба (8:0), в 2024-м — Сирия (4:0), а в ноябре прошлого года — Иран (2:1).