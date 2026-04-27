Специалисты разработали хлеб со сроком годности два года

Заместитель директора по научной работе НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян ранее сообщал, что специалисты НИИ разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты отдела космического питания совместно с Минобороны РФ разработали хлеб, который можно хранить два года. Об этом сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

«На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения 2 года», — поделился он в рамках круглого стола фракции партии «Единая Россия» в Московской городской думе «Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики».

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян сообщал, что специалисты НИИ разработают технологию для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше