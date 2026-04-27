В Прикамье в День Победы пройдёт всероссийская акция «Бессмертный полк»

Жители Прикамья вновь смогут выйти на акцию «Бессмертный полк» в День Победы.
Время начала шествия определяют муниципальные образования.
«Для нашего региона это любимая и по-настоящему народная традиция. В День Победы жители Прикамья вновь смогут выйти с портретами своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто приближал Великую Победу», — сообщил в своей соцсети губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Помимо очного предусмотрен формат онлайн-участия. Заявку на него можно подать до 6 мая. Портреты героев появятся в школах, на предприятиях, в общественных пространствах, на спортивных аренах и медиафасадах. Также с 1 по 9 мая пройдёт праздничный автопробег Бессмертного полка. Его участники возложат цветы у воинских мемориалов в населённых пунктах Прикамья. С 1 по 11 мая ветераны и участники СВО в рамках формата «СВОи — родные» расскажут в видеороликах о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, как память о близких повлияла на их решение встать на защиту Родины.
«Для миллионов людей это не просто акция, а личная история, память о своих родных, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Пермский край традиционно отличают прочные ценности общественного единства, уважение к истории и высокая вовлечённость жителей в патриотические инициативы. При этом ключевым остаётся вопрос безопасности. Организация подобных мероприятий требует чёткой координации всех служб и ответственного подхода со стороны участников. Убеждён, что при соблюдении необходимых мер “Бессмертный полк” пройдёт достойно, с уважением к памяти героев и с максимальной заботой о людях», — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.