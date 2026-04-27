ФАС не увидела нужды в новых ограничениях для маркетплейсов

ФАС считает, что на сегодняшний день существует баланс между традиционным ретейлом и маркетплейсами, поэтому необходимости ужесточать требования к последним нет. Об этом заявила замглавы ведомства Адиля Вяселева на форуме РИФ-2026, передает корреспондент РБК.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день работа маркетплейсов реализована успешно, для них применяется положение 135 закона «О защите конкуренции», которое регулирует антимонопольные отношения, запрещая монополистическую деятельность, злоупотребление доминирующим положением и недобросовестную конкуренцию. Кроме того, в рамках меморандума, подписанного в ноябре отдельными маркетплейсами — Wildberries, Ozon и Avito, — площадки добровольно согласились взять на себя отдельные обязательства, отметила Вяселева.
Хотя он пока не вступил в силу (начнет действовать с 1 октября 2026 года), положения, в том числе опирающиеся на закон о платформенной экономике, уже применяются, подчеркнула она.
Вяселева сообщила, что на сегодняшний день ФАС не поддерживает и отмену действующих ограничений для традиционных торговых сетей.
«Рынок развивается, модель развивается, и есть отдельные нюансы, которые, возможно, потребуют в дальнейшем и законодательного регулирования тоже. Мы считаем, что на сегодняшний день существует баланс. Торговые сети, традиционный ретейл успешно урегулированы», — сказала она.
Замглавы ФАС допустила, что в перспективе потребуется изменить закон о торговле или внести другие уточнения в законодательные акты. При этом закон о платформенной экономике, его проект и те положения, которые уже сегодня применяются маркетплейсами, также успешно работают. Если нарушения возникают, ФАС выдает маркетплейсам предписания устранить отдельные положения, например из оферт. «На сегодняшний день для нас как для регулятора инструментария хватает», — заключила Вяселева.
Ранее Минпромторг в своем проекте концепции новой национальной модели торговли предложил запретить маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров — право определять стоимость предложили оставить исключительно за продавцами. Текст документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Содержание ведомственных предложений также подтвердил РБК представитель Минпромторга.
Новая модель национальной торговли направлена на развитие офлайн-сегмента и повышение его конкурентоспособности по отношению к маркетплейсам. При этом в ведомстве хотят избежать доминации крупных федеральных игроков на офлайн-рынке и планируют развивать малый и средний региональный бизнес.
Мнения участников рынка на этот счет разделились. В Wildberries и Russ (RWB), например, не поддержали обновленную концепцию в ее текущей редакции. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) выразили противоположное мнение: ее председатель Станислав Богданов отметил, что из-за возможности заключать посреднические договоры маркетплейсы, в отличие от торговых сетей, не следят за безопасностью продуктов питания, тогда как обязанность контролировать качество продуктов накладывает на офлайн-магазины с доставкой больше издержек.