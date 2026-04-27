ФАС не увидела нужды в новых ограничениях для маркетплейсов

Замглавы ФАС допустила, что в перспективе потребуется изменить закон о торговле или внести другие уточнения в законодательные акты. При этом закон о платформенной экономике, его проект и те положения, которые уже сегодня применяются маркетплейсами, также успешно работают. Если нарушения возникают, ФАС выдает маркетплейсам предписания устранить отдельные положения, например из оферт. «На сегодняшний день для нас как для регулятора инструментария хватает», — заключила Вяселева.