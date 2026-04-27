«Рязаньэнерго» перевело работу в особый режим из-за непогоды

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» перешел на особый режим работы в результате сбоев в электроснабжении в Рязанской области из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба компании на сайте.
Причиной перебоев стали мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 20 м в секунду, которые привели к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов. По данным энергетиков, сильнее всего пострадали Рязанский, Старожиловский и Михайловский округа.
К восстановительным работам привлечены 47 бригад (178 человек) и 107 единиц техники. Для социально значимых объектов подготовлены 45 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 1,46 МВт.
По прогнозу Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня, поэтому в компании развернули оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг ситуации.
Энергетики призвали жителей не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в экстренные службы.
Ранее власти Подмосковья сообщили о падении деревьев в результате снегопада.
