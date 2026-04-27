Трамп после покушения рассказал о вреде интернета

Интернет изменился за несколько лет, из-за него люди радикализируются и чаще страдают психическими заболеваниями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью на телепрограмме «60 минут» телеканала CBS.
«Интернет, на мой взгляд, радикализировал некоторых людей больше, чем что-либо другое. Он доводит людей до психического расстройства», — заявил Трамп в контексте недавнего нападения стрелка на ужине руководства США с Ассоциацией корреспондентов.
Кроме того, президент США обвинил Демократическую партию в разжигании ненависти.
26 апреля в отеле Washington Hillton произошла стрельба во время ежегодного ужина Трампа с Ассоциацией корреспондентов, где также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате пострадал сотрудник службы охраны.
Республиканец уже критиковал интернет за его роль в радикализации «беспокойных умов» во время своего первого президентского срока. «Опасности интернета и соцсетей не должны быть проигнорированы и не будут проигнорированы», — заявил он тогда после двух массовых убийств в США: в Эль-Пасо в Техасе, где мужчина убил 21 человека, и в Огайо, где другой нападавший убил девять человек, включая свою сестру.
Дональд Трамп отмечал в 2025 году радикализацию политики. После убийства консервативного активиста Чарли Кирка он обвинил левых радикалов в «демонизации» политических противников.
«Все американцы и СМИ должны признать — насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — сказал Трамп.
