В Пермском крае 9 Мая пройдет шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Прикамье вновь пройдет в очном формате 9 Мая, поделился в социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В этом году жители региона смогут пройти по улицам в колонне с портретами родных — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Глава региона подчеркнул, что для Пермского края шествие стало настоящей традицией. Также можно принять участие в онлайн-формате «Бессмертного полка» — прием заявок открыт до 6 мая. Портреты героев разместят в образовательных учреждениях, на предприятиях, в общественных пространствах, а также на спортивных аренах и медиафасадах региона.
Напомним, что в этом году концепция Дня Победы будет тесно связана с Годом пермской промышленности. В краевой столице запланировано 110 тематических мероприятий в разных частях города. Праздник завершится 7-минутным фейерверком на правом берегу Камы.