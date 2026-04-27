Власти Минска сказали про поставку 30 новых троллейбусов- «гармошек»

Власти сказали про обновление общественного транспорта в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска сказали про поставку 30 новых троллейбусов- «гармошек». Подробности озвучил первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сейчас для перевозки минчан и гостей города задействовано более 2000 единиц транспорта, парк которого обновляется каждый год. Приоритет в 2026 году отдается экологичному электротранспорту.

— Всего в текущем году обновлению подлежит 164 единицы. При этом свыше 30 троллейбусов- «гармошек» будут произведены силами «Белкоммунмаша», — уточнил заместитель председателя Мингорисполкома.

Он уточнил: принципиально важно обслуживание Минска именно техникой белорусского производства.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, временно выполняющий обязанности генерального директора «Белкоммунмаша» Михаил Сыманович уточнил, что для нужд Минска был заключен контракт на поставку 33 единиц пассажирского электротранспорта до конца октября 2026 года. Работы ведутся с опережением.

— По графику первая поставка — шесть единиц — запланирована на июль, постараемся в мае уже три отгрузить, — заметил Сыманович.

Кстати, в Минске кнопки открытия дверей в наземном транспорте начнут работать с 1 мая.