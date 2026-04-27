Психолог рассказала родственникам бойцов СВО, как дождаться своих героев

Психолог дала три главных совета, как дождаться близкого человека с фронта в ресурсном состоянии.

Психолог Татьяна Драчук встретилась в Тюмени с родственниками участников специальной военной операции и дала им рекомендации, как сохранить себя ради будущего возвращения своих близких.

Как пишет Вслух.ру, одна из участниц поделилась своей историей. Ее сына мобилизовали в 2022 году. Он воевал на Донбассе и под Курском, сейчас находится на Херсонском направлении, возглавляет инженерно-саперную роту. Женщина призналась, что очень переживает за его судьбу. «От таблеток отказалась, могу себя контролировать», — говорит она.

Другая слушательница рассказала, что ее внучатый племянник служит в подразделении, которое занимается опознанием и подготовкой тел погибших к отправке. Женщина ходит на занятия, чтобы справиться с фобиями.

Психолог дала три главных совета. Первое: найти тех, кому нужна помощь, переключаться и жить сегодняшним днем. Второе: больше двигаться, гулять, принимать душ, ходить в баню. Третье: общаться с женами профессиональных военных, которые психологически устойчивее, а паникеров избегать.

Татьяна Драчук подчеркивает: главная задача матерей и жен — дождаться близкого человека с фронта в ресурсном состоянии, поэтому заботиться о своем ментальном здоровье нужно начинать уже сейчас.

