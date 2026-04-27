Нижегородским сотрудникам ГУФСИН установлена выплата в 10 000 рублей

Младший начальствующий состав ГУФСИН по Нижегородской области получит единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом сообщается в указе и.о. губернатора Андрея Гнеушева, опубликованном на портале правовой информации. Новая мера социальной поддержки введена в целях дополнительного поощрения сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.
Право на получение средств имеют сотрудники, демонстрирующие высокие показатели в своей служебной деятельности. Главным распорядителем бюджетных средств по данной инициативе назначено министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области. Ведомству поручено в ближайшее время разработать и утвердить четкий порядок предоставления выплаты.
Указ официально вступает в силу через десять дней после его опубликования. Согласно тексту документа, данная региональная льгота будет действовать до конца 2026 года.
