Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Садовод-любитель Эмина Вахитова весной прошлого года высадила овощи семенами сорта «Восточный деликатес» для домашнего потребления. «Я много лет выращиваю овощи в парнике. Все было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», — рассказала она.