В Перми до конца июля ограничат движение на улице Петропавловской

В Перми 25 апреля дорожные строители приступили к реконструкции трамвайных путей на участке от ул. Борчанинова до ул. Горького. Компания «Мовиста» полностью заменит рельсошпальную решетку.
На время проведения строительно-монтажных работ на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева введут ременное ограничение движения транспорта. Согласно распоряжения краевого Минтранса, ограничения действуют в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 25 апреля до 23:00 31 июля 2026 года.
При реконструкции путейцы уложат бетонные шпалы, а также применят новый тип крепления при укладке путей, резиновые элементы и сварку стыков. Это продлит срок службы трамвайных путей, сделает ход трамваев более плавным и тихим.
Трамваи маршрутов № 4 «Пермь-2 — м/р Висим», № 7 «Пермь-2 — Красный Октябрь — ВРЗ» и № 12 «Школа № 107 — Пермская ярмарка» на время выполнения работ временно перенаправят в объезд через ул. Революции. Не будут обслуживаться остановки: «Улица Борчанинова», «Улица Попова», «Сквер Уральских добровольцев», «ЦУМ», «Институт культуры» и «Театр оперы и балета» («Главпочтамт»).