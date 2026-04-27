В Перми до конца июля ограничат движение на улице Петропавловской

На время проведения строительно-монтажных работ на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева введут ременное ограничение движения транспорта. Согласно распоряжения краевого Минтранса, ограничения действуют в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 25 апреля до 23:00 31 июля 2026 года.