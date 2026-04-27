На Ботанике планируют построить еще один выход в метро для ЖК

На Ботанике планируют сделать еще один выход из метро, который соединит станцию метро «Ботаническая» и жилой комплекс, который хотят построить на месте ТЦ «Дирижабль». Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе компании «Атлас Девелопмент», которая планирует вести строительство на месте «Дирижабля».

Источник: Коммерсантъ

«Текущая концепция застройки предусматривает возможность соединения выхода из метро подземным переходом в бизнес-центр. Он, в свою очередь, будет объединен экосистемой с жилым комплексом», — прокомментировали в компании.

Напомним, в 2023 году компания Владимира Городенкера «Атлас Актив» купила компании «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”» (управляет одноименным торговым центром в Екатеринбурге). В 2025 году представители компании заявляли, что рассматривают снос ТЦ «Дирижабль», но не ранее чем через три года.