В Калининградской области на обустройство контейнерных площадок для мусора выделено 720 млн рублей

В правительстве сумму назвали беспрецедентной.

В период с 2026 по 2028 год в Калининградской области за счет субсидий областного бюджета приведут в порядок 2800 контейнерных площадок, закуплено более 4 тысяч контейнеров. На это предусмотрено 720 миллионов рублей — по решению губернатора.

Об этом 27 апреля на оперативном совещании в правительства сказала глава минприроды региона Оксана Астахова. Сумму она назвала беспрецедентной для региона.

В докладе прозвучала информация и о том, что на территории региона реализуется проектирование и строительство инфраструктурных объектов для обращения с отходами, такие как мусоросортировочные комплексы. Только в 2026 году на это выделено из областного бюджета 1.9 млрд рублей.

Полигон «Барсуковка» в Неманском районе уже освоил 250 млн бюджетных рублей. Там установили очистные, поставили дамбу и т.д. На нынешний год запланировано еще 40 млн рублей на проектирование и строительство системы дегазации на территории полигона.