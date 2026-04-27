Суд подтвердил отставку главы Александровского округа из-за утраты доверия

В Пермском крае окончательно прекращены полномочия главы Александровского муниципального округа. Такое решение принято по иску прокуратуры.
Ранее Александровский городской суд удовлетворил требование надзорного ведомства о досрочной отставке руководителя муниципалитета в связи с утратой доверия.
Позже дело рассмотрела апелляционная инстанция Пермского краевого суда. Судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для пересмотра и оставила прежнее решение без изменений.
Таким образом, решение о прекращении полномочий вступило в законную силу.