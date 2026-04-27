В МЧС предупредили о сильном ветре и метели на севере Красноярского края

МЧС России объявило экстренное предупреждение для жителей Красноярского края. В ближайшие часы и в ночь на 28 апреля в Туруханском и Эвенкийском муниципальных округах ожидается резкое ухудшение погодных условий.
По прогнозам синоптиков, на указанные территории обрушится сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и выше. Вместе с ветром ожидается снегопад и сильная метель, что может привести к значительному снижению видимости и затруднению движения.
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю призывает граждан соблюдать максимальную осторожность.
Избегайте нахождения рядом с ненадежными конструкциями, деревьями и линиями электропередач, так как сильный ветер может привести к их падению.
Ограничьте передвижение, особенно на дальние расстояния, если это не является экстренной необходимостью.
Проверьте готовность своих жилищ к непогоде, уберите или закрепите предметы, которые может унести ветром.
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.
Напомним, в Красноярске отменили городской субботник из-за погоды.