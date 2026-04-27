Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода на 2027 год

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.
«Здорово, когда общими усилиями мы меняем наш город, создавая условия, которые отвечают нашим запросам: шумные площадки с детскими городками и яркими арт-объектами, протяженные пешеходные зоны с новыми дорожками или спокойные зеленые уголки с беседками и качелями. Не оставайтесь в стороне и обязательно присоединяйтесь! В рейтинговом списке 31 объект “большого Нижнего”, выбрать понравившуюся территорию можно до 12 июня. Голосование займет пару минут, результат сделанного выбора останется с нами на долгие годы!» — говорится в сообщении.
Рейтинговое голосование стартовало 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Старт голосованию дал президент России Владимир Путин.
Напомним, что участие в этом голосовании ранее уже принял Глеб Никитин.
Справка.
С 2025 года в России по инициативе президента РФ Владимира Путина началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».