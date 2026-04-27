Где в Волгоградской области в мае будут работать мобильные офисы ФНС?

Волгоградцы смогут получить ответы на вопросы по налогообложению без личного посещения инспекции.
Выезды мобильных офисов — удобная возможность жителям отдаленных территорий Волгоградской области получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению без личного посещения инспекции.
Во второй половине мая мобильные офисы будут работать:
14 мая с 11:00 до 15:00 в рабочем поселке Рудня в МФЦ на улице Толстого, 64а;
14 мая с 10:00 до 13:00 в Дзержинском районе Волгограда в МФЦ на проспекте Жукова, 125;
14 мая с 14:00 до 17:00 в Советском районе Волгограда в МФЦ на улице Даугавской, 4;
14 мая с 09:00 до 11:00 в Волжском в МФЦ на улице Мира, 75;
15 мая с 14:00 до 16:00 в Красноармейском районе Волгограда в МФЦ на улице Брестской, 19а;
15 мая с 14:30 до 16:30 в Краснооктябрьском районе Волгограда в МФЦ на улице Богунской, 12;
15 мая с 10:00 до 13:00 в Волгограде на базе ТРЦ "Пирамида на улице Краснознаменской, 9.