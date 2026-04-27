Парки Москвы ограничили вход из-за непогоды

Более 25 столичных парков 27 апреля ограничили проход для посетителей из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил департамент культуры Москвы в телеграм-канале «Парки Москвы».
Москвичам и гостям города рекомендовано воздержаться от посещения Лианозовского, Таганского, Лефортовского и Измайловского парков, а также сада «Эрмитаж», Сада им. Н. Э. Баумана, парка Кузьминки, музея-усадьбы «Люблино», парка им. Юрия Лужкова, зоны отдыха «Терлецкая дубрава», парка «Сокольники», музея-заповедника «Коломенское» и усадьбы Воронцово.
Кроме того, ограничен проход в парк «Северное Тушино», зону отдыха «Покровский берег», на Воробьевы горы, в Нескучный сад, музей-заповедник «Царицыно», парк у прудов «Радуга», детский парк им. Прямикова, парк «Красная Пресня», зону отдыха Красногвардейские пруды, парк Горького (кроме Пушкинской набережной), лесопарк Кусково, парк «Фили», Терлецкий лесопарк и парк искусств «Музеон».
Ограничения введены в превентивных целях из-за плохой погоды. Накануне ночью в Москве начался снегопад, который вошел в тройку самых поздних с начала XXI века — только в 2017 и 2024 годах снег в российской столице выпадал в мае. Ранее в московском дептрансе сообщали о приостановке аренды электросамокатов до улучшения погодных условий.
Московские парки регулярно вводят временные ограничения на вход при серьезном ухудшении погоды. В марте 2025 года все городские парки и Московский зоопарк закрывались из-за сильного ветра — тогда в департаменте культуры пояснили, что решение принято в целях безопасности посетителей.