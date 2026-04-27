Парки Москвы ограничили вход из-за непогоды

Ограничения введены в превентивных целях из-за плохой погоды. Накануне ночью в Москве начался снегопад, который вошел в тройку самых поздних с начала XXI века — только в 2017 и 2024 годах снег в российской столице выпадал в мае. Ранее в московском дептрансе сообщали о приостановке аренды электросамокатов до улучшения погодных условий.