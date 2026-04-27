О схеме мошенничества с заменой счетчиков стало известно воронежцам

В Воронежской области зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками водоканала. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж.
Аферисты информируют о необходимости замены приборов учета.
Мошенники входят в доверие к горожанам, обращаясь по имени и отчеству, при этом называя точный адрес проживания. После этого они просят сообщить код из смс, якобы для «подтверждения записи» на оказание услуг.
Сотрудники РВК-Воронеж настоятельно советуют соблюдать ряд простых правил.
Первое — никому не сообщать коды из СМС сообщений.
Второе — не отвечать на звонки из мессенджеров.
Третье — спрашивать разрешительные документы на осуществление деятельности.
Напомним, что сотрудники водоканала никогда не звонят с предложениями о замене приборов учета. Эту информацию за три месяца до завершения срока эксплуатации указывают на квитанциях.