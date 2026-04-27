Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О схеме мошенничества с заменой счетчиков стало известно воронежцам

Жителей региона призвали не общаться по телефону с аферистами.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками водоканала. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж.

Аферисты информируют о необходимости замены приборов учета.

Мошенники входят в доверие к горожанам, обращаясь по имени и отчеству, при этом называя точный адрес проживания. После этого они просят сообщить код из смс, якобы для «подтверждения записи» на оказание услуг.

Сотрудники РВК-Воронеж настоятельно советуют соблюдать ряд простых правил.

Первое — никому не сообщать коды из СМС сообщений.

Второе — не отвечать на звонки из мессенджеров.

Третье — спрашивать разрешительные документы на осуществление деятельности.

Напомним, что сотрудники водоканала никогда не звонят с предложениями о замене приборов учета. Эту информацию за три месяца до завершения срока эксплуатации указывают на квитанциях.