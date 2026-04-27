На уборку выходи: как весной заботятся о природе в регионах России

Весной, когда природа снова пробуждается, особенно хочется, чтобы вокруг было чисто и красиво. Субботники давно стали традицией в нашей стране. И навести порядок люди стараются не только в своем дворе или рядом с дачным участком, но и на улицах, в скверах, вдоль рек и озер.
По всей России в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» проходят экологические акции. Среди них — «Марш парков», «Вода России», а также Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Рассказываем, как присоединиться к этим событиям и с пользой провести время на свежем воздухе.
«Мы за чистоту».
Вариантов, чем заняться на экоакциях, много, — это может быть сбор мусора, посадка деревьев или покраска бордюров и скамеек в общественных местах. Главное — собраться вместе и поставить точную задачу. До 3 мая всех желающих приглашают присоединиться к неделе субботников под общим названием «Мы за чистоту». Ее организует Росмолодежь совместно со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».
За неделю проведения акции в регионах страны прошло более 5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие около полумиллиона человек. В Саратовской области в первый день акции экоактивисты убрали бытовой мусор в природном парке «Кумысная поляна». Еще волонтеры помогли навести порядок на территории детского оздоровительного лагеря «Березка».
«По окончании субботника состоялся командный экоквест с интерактивными станциями. Все желающие проверили свои знания об экологической культуре. Гостей также встретила мастерская переработки пластика. Помимо этого, их позвали на мастер-классы по народными промыслам и концертную программу, посвященную Году единства народов России», — сообщила председатель Саратовского регионального отделения движения «Экосистема» Екатерина Баранова.
Нижегородская область тоже не остается в стороне от большого и полезного дела. В прошлом году во Всероссийской акции «Мы за чистоту» поучаствовали свыше 579 тысяч жителей региона. Активисты помогали очищать от мусора парки и прибрежные территории, поправляли воинские мемориалы к юбилею Великой Победы. В этом году в программу включили мастер-классы по переработке отходов, экологические походы и цифровой субботник.
«В ходе него все желающие могут узнать о принципах экологичного потребления информационных ресурсов и ответственном использовании современных технологий, включая искусственный интеллект», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Чтобы присоединиться к неделе субботников «Мы за чистоту» нужно зарегистрироваться на платформе экологироссии.рф и выбрать событие, удобное по времени и месту. Можно организовать уборку и самому.
Всем участникам начислят волонтерские часы и экобаллы, на их основе на портале сформируют рейтинг. В конце года самые активные получат награды.
«Марш парков».
В заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях (ООПТ) проходит международная общественная акция «Марш парков». Этой инициативе уже более 30 лет. Всех желающих приглашают на уборку, а также на просветительские лекции, мастер-классы, дни открытых дверей, тематические выставки.
Государственный природный заповедник «Бастак» в Еврейской автономной области стал домом для более чем 270 видов птиц и свыше 50 видов млекопитающих. Особая ценность этого места — реликтовые кедрово-широколиственные леса, где обитают амурские тигры, медведи и кабаны, растут несколько видов редких травянистых растений, занесенных в Красную книгу.
Сотрудники ООПТ ожидают, что в акции «Марш парков» в этом году примут участие свыше 400 человек. Посетителям заповедника уже рассказали о флоре и фауне в формате познавательной беседы «Заповедные острова России и ЕАО», устроили для них интеллектуальную игру «Заповедными тропами» и мастер-класс «Зеленый мир» с выпуском экологических листовок. Юные творцы прислали рисунки на конкурс «Бастак — мир открытий», а также плакаты и сочинения на региональный этап всероссийского творческого состязания «Мир заповедной территории».
«Я работаю здесь четыре года, и все это время мы подключаемся к акции “Марш парков”. С радостью знакомим посетителей с нашим уникальным пространством. Особое место в программе занимают конкурсы детских рисунков: юные участники через творчество отражают свое видение природы. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения — дети должны понимать, что заповедные земли нужно беречь», — рассказала методист по экологическому просвещению заповедника «Бастак» Татьяна Слуцкая.
В национальном парке «Плещеево озеро» в Ярославской области экологи заботятся о более 790 видах растений, десятках разновидностей млекопитающих, птиц и рыб. В водоеме, давшем название всей заповедной территории, водится переславская ряпушка, сохранившаяся лишь в этих краях.
Торжественное мероприятие в ходе акции «Марш парков» состоялось на заповедной территории 22 апреля. Специалисты ООПТ пригласили воспитанников детских садов, школьников, студентов, их родителей и педагогов на небольшое символическое шествие по территории дендрологического сада им. С. Ф. Харитонова. После этого все отправились собирать мусор, сажать деревья и кустарники.
«“Марш парков” у нас проводится с 1995 года. Мы считаем, что это действенный инструмент для вовлечения общества в решение экологических проблем. Акция соединяет развлечения и образование, делая природоохранную деятельность доступной и привлекательной для всех», — прокомментировала заместитель директора по туризму и экологическому просвещению нацпарка «Плещеево озеро» Ольга Чупрасова.
Кроме того, на заповедной территории в рамках «Марша парков» проходит фестиваль экологических театров «Проталинки». Детские коллективы могут присылать видеозаписи своих постановок на тему охраны природы. Лучшие работы опубликуют на сайте нацпарка и в соцсетях. Победителей пригласят на бесплатную экскурсию в дендрологический сад.
«Вода России».
Сделать жизнь людей рядом с водоемами комфортной помогает акция «Вода России». На расчистку акваторий выходят сотни тысяч волонтеров. В прошлом году в ходе акции провели 27,8 тыс. таких экомероприятий, к ним присоединились 1,7 млн человек. Это на 200 тыс. больше, чем в 2024 году.
Первая весенняя уборка территории возле водоема в рамках акции «Вода России» прошла в Херсонской области. Там очистили береговую линию реки Каланчак от скопившегося за зиму мусора. На акцию пришли 20 человек, которые в итоге собрали 22 мешка мусора.
«Наш регион присоединяется к этой экологической инициативе четвертый год подряд. У нас район крайне засушливого земледелия, чувствуется близость к морю, мало осадков. Поэтому расчистка не только береговой территории, но и глубинных источников — это большое дело для того, чтобы эта река существовала и не пересохла», — пояснил директор МБУ «Коммунхоз» Павел Васютинский, сам активно участвовавший в уборке.
Хабаровский край в этом году первым среди регионов Дальневосточного федерального округа присоединился к акции «Вода России». Волонтеры — в основным молодые жители региона — решили выйти на уборку в начале марта, еще до того, как сошел снег. Они очистили от мусора берег реки Амур на полуострове Заячьем.
Ребята нашли много старых шин, упаковки от фейерверков и даже старый диван. Часть мусора достали из реки, соблюдая меры предосторожности.
«После таяния льда брошенные автомобильные покрышки могли попасть в воду и стать причиной загрязнения Амура и гибели речных обитателей. Мы решили не ждать, когда растает снег, собрались и вышли на акцию», — объяснил мотивацию активистов организатор мероприятия Олег Буханистый.
В этом году в регионе планируют очистить от мусора береговые линии протяженностью более 190 км. Ожидается, что в акции примут участие свыше 6 тыс. добровольцев.
Напомним, что провести свое экологическое мероприятие либо найти уже заявленное событие и записаться на него можно на сайте берегдобрыхдел.рф, а также с помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». Весь инвентарь для уборки выдадут на месте.
Национальный проект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия.