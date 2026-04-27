Календарь цветения растений на 2026 год, сроки для разных регионов, советы аллерголога

Для многих весна — долгожданное время, когда можно проводить больше времени на природе. Но бурное цветение растений у некоторых людей провоцирует сезонную аллергию. «Газета.Ru» составила календарь цветения на 2026 год для разных регионов России и выяснила, как аллергикам защитить себя в весенне-летний период и каких растений стоит опасаться.

Источник: Газета.Ру

Для многих весна — долгожданное время, когда можно проводить больше времени на природе. Но бурное цветение растений у некоторых людей провоцирует сезонную аллергию. «Газета.Ru» составила календарь цветения на 2026 год для разных регионов России и выяснила, как аллергикам защитить себя в весенне-летний период и каких растений стоит опасаться.

Когда начинается сезон цветения в 2026 году.

Сезон пыления в средней полосе России традиционно открывают ольха и лещина (орешник). В 2026 году из-за затяжной холодной весны их массовое цветение сместилось примерно на 7−10 дней позже обычного. Согласно текущим фенологическим наблюдениям, береза, вероятнее всего, зацветет в конце апреля — в первой декаде мая, что также указывает на умеренное запаздывание сезона, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Согласно данным «Яндекс. Погоды», в Москве и Московской области уже наблюдается единичное цветение березы, ольхи и лещины.

По словам эксперта, в апреле активизируются и другие древесные растения. Одним из самых аллергичных считается береза, сережки которой производят огромное количество пыльцы.

Сроки цветения березы сильно отличаются в зависимости от региона:

* Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область): конец марта — начало апреля.

* Средняя полоса (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань): конец апреля — первая декада мая (в 2026 году — первая декада мая).
* Урал и Западная Сибирь: середина мая.
* Восточная Сибирь и Дальний Восток: конец мая — начало июня.

Цветут в это время и клен, ива, дуб, но концентрация их пыльцы в воздухе значительно ниже.

Календарь цветения для средней полосы России 2026.

Календарь цветения помогает людям с аллергией заранее подготовиться к сезону пыления, чтобы предотвратить неприятные симптомы. Сроки указаны примерные для средней полосы России.

* Апрель (первые числа): ольха, лещина, верба.

* Апрель — май (конец апреля — первая декада мая): береза (основной аллерген), дуб, ясень, клен, тополь, ива, вяз.
* Май — июнь: хвойные деревья (сосна, ель), липа, начало пыления злаковых трав.
* Июнь — июль: пик пыления злаковых (тимофеевка, мятлик, ежа сборная, овсяница), продолжает цвести липа. Пыльца злаковых распространяется на большие расстояния, поэтому симптомы могут сохраняться и в городе, вдали от лугов и полей.
* Июль — август: в этот период продолжают цвести злаковые. К ним «присоединяются» сорные травы — полынь, лебеда, марь. В южных регионах — амброзия.
* Август — сентябрь: продолжает цвести полынь, лебеда и амброзия. Пыление сорных трав может продолжаться до первых заморозков.

Завершение сезона приходится на конец лета — начало осени, когда пылят представители сложноцветных и маревых. В южных регионах, по словам эксперта, одним из сильнейших агрессивных аллергенов является амброзия. Пыльца разносится ветром на сотни километров, вызывая тяжелый ринит, конъюнктивит и бронхиальную астму даже при низкой концентрации.

Особенности цветения растений в разных регионах России 2026.

Хотя в Центральной России сезон поллиноза традиционно продолжается с марта по сентябрь, в разных уголках страны его график может заметно отличаться из-за климатических особенностей. Свои коррективы также вносят погодные условия.

~Юг России~

Южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Ставрополье) открывают сезон цветения раньше всех в стране. Здесь сезон активной пыльцы длится с февраля по октябрь. Уже в начале марта фиксируется активность пыльцы березы и ольхи.

* Кипарис и ольха зацветают одними из первых, уже в феврале — марте.

* Береза начинает пылить уже в марте.
* Амброзия — главная проблема юга, цветет с конца июля по октябрь и считается одним из самых агрессивных аллергенов. В Краснодарском крае и Ростовской области она создает серьезные проблемы для аллергиков на протяжении нескольких месяцев.

~Санкт-Петербург и Северо-Запад~

Северная столица традиционно встречает весну позже Москвы. Из-за более прохладного и влажного климата сезон цветения здесь сдвигается примерно на две-три недели. Симптомы аллергии может несколько смягчать влажный климат Санкт-Петербурга — пыльца быстрее оседает и меньше летает в воздухе.

* Береза в Ленинградской области зацветает обычно в мае, а не в апреле, как в Москве.

* Период цветения здесь более длительный в силу более прохладного климата.
* Пиковые нагрузки для аллергиков приходятся на май — июнь.

~Поволжье~

В регионах Поволжья сезон цветения протекает по сценарию, близкому к среднероссийскому, но с некоторыми особенностями. Здесь активно цветут дубравы, а также много луговых трав. В августе — сентябре серьезную проблему представляет полынь, которая растет в Поволжье в изобилии.

~Сибирь и Урал~

В Сибири и на Урале сезон цветения начинается позже и протекает в более сжатые сроки. Из-за сурового климата период активного пыления короче, но концентрация может быть очень высокой в пиковые моменты.

* В 2026 году в Сибири из-за увеличения среднегодовых температур ожидается более длительный сезон пыления амброзии.

* Основную угрозу летом представляют злаковые травы, которые активно цветут в июне — июле.
* Сорные растения, включая полынь, также присутствуют и пылят в августе.

~Дальний Восток~

Растительность Дальнего Востока разнообразна и во многом напоминает среднюю полосу России. Однако из-за более холодного климата сезон цветения здесь начинается позднее. Главный весенний аллерген — береза, которая в Хабаровске и Владивостоке зацветает в середине мая, достигая пика в конце месяца — начале июня. С мая по июнь начинают пылить одуванчики и злаковые травы, причем последние могут цвести повторно — в сентябре.

Самыми безопасными для аллергиков регионами Дальнего Востока и всей России признаны Магаданская область и Чукотка, где зафиксировано всего пять-семь растений, вызывающих сезонную аллергию.

Основные симптомы сезонной аллергии.

С наступлением весны аллергики чаще всего сталкиваются с поллинозом — реакцией организма на пыльцу цветущих растений, которая развивается при вдыхании аллергенных частиц, рассказала «Газете.Ru» врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Наталья Нечипоренко.

Симптомы поллиноза.

* кашель;

* чихание;
* зуд в глазах;
* заложенность носа, насморк.

Симптомы аллергии могут быть похожи на простуду. Однако есть ключевые отличия: при аллергии нет повышения температуры, а состояние ухудшается в сухую ветреную погоду и улучшается после дождя.

Как выявить аллергию.

По словам врача, самостоятельно определить аллерген невозможно из-за перекрестных реакций: пыльца различных растений может иметь сходные белковые структуры.

Для диагностики необходимо:

1. Обратиться к врачу-аллергологу.

2. Сдать анализ крови на специфические IgE-антитела к панелям аллергенов (деревья, злаковые, сорные травы).

3. Пройти кожные пробы (скарификационные тесты) вне сезона цветения.

«Некоторые специалисты ошибочно руководствуются анализом на иммуноглобулины G (IgG) для диагностики аллергии. Это совершенно неверно. Иммуноглобулины G — это “блокировщики” аллергической реакции, их уровень имеет смысл проверять не для диагностики, а для оценки эффективности лечения», — предупредила Наталья Нечипоренко.

Как подготовиться к сезону цветения: советы аллергикам.

Аллергический сезон традиционно делится на три периода.

* Весенний. В этот период цветут деревья. У людей с аллергией на их пыльцу появляются ярко выраженные симптомы.

* Летний. Длится дольше, связан с пылением злаков. У многих он переносится легче весеннего, но не всегда.
* Осенний. Характеризуется высокой аллергенностью. Растения, цветущие в этот период, могут вызвать затяжные симптомы.

Симптомы аллергии могут появляться еще до цветения деревьев, потому что в воздухе уже присутствуют микродозы пыльцы ранних растений, на которые реагируют люди. Аллергены высвобождаются при таянии снега. Дорожные реагенты, пыль, сажа, остатки прошлогодней растительности и продукты жизнедеятельности животных — по мере подсыхания поверхности все это превращается в мелкодисперсную взвесь, которая легко разносится ветром и попадает в дыхательные пути и на слизистые, объяснила Нечипоренко.

В этом случае хорошо работает поговорка: готовь сани летом.

Медикаментозная профилактика.

* За 2−3 недели до предполагаемого начала цветения (ориентируясь на календарь) начните принимать антигистаминные препараты по рекомендации врача. Это поможет «сгладить» пик симптомов.

* Для лечения уже возникшей аллергии используются антигистаминные средства, назальные спреи (в том числе с кортикостероидами), а также препараты кромоглициевой кислоты для профилактики.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

По словам аллерголога, все больше данных о том, что «увести» аллергию в ремиссию можно с помощью аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) — введения в организм постепенно увеличивающихся доз аллергенов, чтобы иммунная система научилась с ними сосуществовать и не «била тревогу». Курс АСИТ, как правило, начинают за 2−3 месяца до предполагаемого сезона цветения.

Контроль окружающей среды.

* Дома: используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами, делайте влажную уборку не реже двух раз в неделю. Проветривайте помещения после дождя или поздно вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе ниже. Повесьте на окна влажную марлю или москитную сетку.

* На улице: в сухую и ветреную погоду ограничьте время нахождения на открытом воздухе. После прогулки примите душ, промойте нос и глаза солевым раствором, смените одежду. Носите солнцезащитные очки и медицинскую маску.

Профилактика с детства.

Любая аллергия может дебютировать в раннем возрасте. Но грамотные меры профилактики способны значительно снизить риск ее развития.

Взрослым аллерголог посоветовала избегать активного и пассивного курения. В определенной степени вредное воздействие сигаретного дыма может как ухудшить течение заболевания, так и стать причиной его развития.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше