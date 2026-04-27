Трамваи № 18 не будут ходить в Нижнем Новгороде с 1 по 10 мая

На кольце в Лапшихе идет реконструкция, поэтому маршрут временно закроют.

Источник: Комсомольская правда

Трамваи маршрута № 18 не будут ходить в Нижнем Новгороде с 1 по 10 мая включительно. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Причина временной отмены связана с реконструкцией разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха. Строительно-монтажные работы идут здесь с 1 февраля: подрядчик полностью заменит рельсовое полотно и контактную сеть.

Само кольцо построили еще в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился в 1978-м, поэтому обновление назрело давно. Завершить основные работы планируют во втором квартале текущего года.

Напомним, ранее Нижний Новгород полностью получил все 144 односекционных трамвая «МиНиН» модели Т811.