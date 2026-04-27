Праздник пожарных, йога и творческие встречи: подборка бесплатных мероприятий на короткую рабочую неделю

Владимир Рябичка больше 60 лет посвятил развитию сельского хозяйства Калининградской области. Он начинал с должности зоотехника, потом добился, что совхоз «Маломожайский» стал передовым предприятием, а в постсоветский период 30 с лишним лет руководил одной из крупнейших звероводческих агрофирм.