Праздник пожарных, йога и творческие встречи: подборка бесплатных мероприятий на короткую рабочую неделю

В Калининграде запланировано несколько лекций.

Источник: Клопс.ru

Короткая рабочая неделя перед Первомаем — не повод сидеть дома и копить силы для шашлыков. Калининградцев и гостей города приглашают посетить праздник на площади Победы, мастер-класс по йоге и несколько творческих встреч. «Клопс» представляет еженедельную подборку бесплатных мероприятий.

Мастер-класс по йоге «Первый шаг»16+

Когда: понедельник, 27 апреля, 18:30.

Где: Гаражная, 2 (4 этаж, кабинет 412Б).

Всех, кто хочет познакомиться с йогой, медитацией и дыхательными практиками, приглашают на бесплатное занятие. Участники разберут простые асаны, которые помогают снять напряжение и дают отдых телу и уму.

Мастер-классы проходят каждый понедельник. Вход свободный, по предварительной записи по телефону 8 (924) 312−67−68 (Анастасия).

Встреча с Владимиром Рябичкой16+

Когда: вторник, 28 апреля, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Владимир Рябичка больше 60 лет посвятил развитию сельского хозяйства Калининградской области. Он начинал с должности зоотехника, потом добился, что совхоз «Маломожайский» стал передовым предприятием, а в постсоветский период 30 с лишним лет руководил одной из крупнейших звероводческих агрофирм.

Под его руководством в посёлке Партизанское создана образцовая сельская инфраструктура: жильё, детский сад, школа, медицинские учреждения, спортивно-культурный центр.

Встречу проведёт сотрудник Центра регионоведения библиотеки Юрий Рожков-Юрьевский. Вход свободный.

Лекция «Воспитание детей в условиях развода»18+

Когда: среда, 29 апреля, 18:30.

Где: городское пространство для молодых семей (Дзержинского, 44).

В рамках проекта «Городская служба примирения» эксперты Ассоциации «Медиатор» расскажут о том, как помочь ребёнку пережить развод родителей и сохранить здоровое общение в семье.

На лекции разберут:

Как поддержать ребёнка в сложный период, Как наладить общение между родителями после расставания, Что делать, чтобы снизить стресс для детей.

Вход свободный, по нужно заранее записаться в личных сообщениях у организатора.

Литературный клуб «У камина Паустовского»12+

Когда: среда, 29 апреля, с 16:00 до 17:00.

Где: «Маяковка» (Б. Хмельницкого, 27/31).

Литературный клуб для тех, кому за 50, приглашает всех желающих побеседовать о литературе. Куратор — Герман Бич, автор многих книг о Калининграде и председатель «Союза свободных писателей». На этой неделе участники будут обсуждать творчество Константина Паустовского.

Вход свободный, необходимо предварительно записаться по телефону: 64−18−82 или 8 (962) 257−45−45 (Наталья Александровна).

День пожарной охраны России0+

Когда: четверг, 30 апреля, 11:00.

Где: площадь Победы.

В центре города состоится праздник, посвящённый Дню пожарной охраны России. Гостей ждёт насыщенная программа: концерт, выставка современной и раритетной техники, выступление служебных собак, квест в дымокамере, детские мастер-классы и возможность сделать фото в форме пожарного.

Вход свободный.

Творческая встреча с Ниной Перетякой12+

Когда: четверг, 30 апреля, 14:00.

Где: Музей Мирового океана, корпус «Глубина» (набережная Петра Великого, 1).

В рамках серии серия «Биография. Калининградцы» Музей Мирового океана посетит Нина Перетяка — заслуженный работник культуры РФ, кандидат культурологии, председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры. Она расскажет о своей жизни и работе, а также ответит на вопросы из зала.

Вход свободный.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше