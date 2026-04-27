«Роскосмос» опубликовал вид заснеженной Москвы из космоса

«Роскосмос» опубликовал снимок заснеженной Москвы из космоса, сделанный спутниками.
«Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники “Роскосмоса”. Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — следует из сообщения.
В ночь на 27 апреля в Москве выпало рекордное количество осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки в городе выпал 21 мм осадков, что побило суточный рекорд 1880 года.
На метеостанции МГУ высота снега достигла 14 см, на ВДНХ — 12 см, на Балчуге и в Тушино — 10 см. В Московской области в Дмитрове зафиксировали 15 см снега, в Подмосковном — 13 см, в Коломне — 11 см.
Тишковец отметил, что такого количества снега 27 апреля еще ни разу не фиксировали за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд — 10 см — был поставлен 55 лет назад.
В Гидрометцентре объявили в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 апреля. Мокрый снег в Москве может сохраниться до вечера вторника.
