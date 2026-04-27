В Красноярске моют дороги и обеспыливают улицы

Дорожные службы Красноярска перешли на летний режим содержания и приступили к мойке дорог. Эта процедура выполняет сразу две важные функции: она не только очищает дорожное полотно от грязи и пыли, но и обеспыливает улицы, что особенно актуально в сухую погоду. Кроме того, мытье дорожного покрытия освежает воздух. С установлением теплой погоды поливомоечная техника работает во всех районах города, отмечают в САТП. Добавим, ранее в городе приступили к мытью памятников и скульптур. Напомним, в Красноярске до 5 июня продлится весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!».