Островная часть Азова осталась без воды из-за порыва трубопровода на дне Дона

Островная часть Азова — х. Задонье осталась без водоснабжения на неопределенный срок из-за порыва трубопровода ХВС диаметром 86 мм в акватории реки Дон. К причалу проложен временный водовод питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

«Без водоснабжения 200 человек, в том числе 12 детей, 65 частных домов, СЗО нет. Подвоз воды организован по заявкам, проложен временный водовод питьевой воды, диаметром 32 мм на причале речного вокзала для набора воды жителями», — уточнили в ведомстве.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ уточняется. Обследование поврежденного участка водовода спланировано на 29 апреля.