Сефас сказал, что во втором тайме матча со «Спартаком» не хватило борьбы

Сефас, ставший автором единственного гола хозяев, подчеркнул, что он всегда старается играть на пределе своих возможностей, демонстрируя максимальную самоотдачу и прилагая все усилия на поле. Он признал, что команда не смогла удержать преимущество, которое имела в игре, и предположил, что во втором тайме им не хватило интенсивности и настойчивости в борьбе.