Сефас сказал, что во втором тайме матча со «Спартаком» не хватило борьбы

Вингер футбольного клуба «Пари НН» Реналдо Сефас в интервью Metaratings.ru прокомментировал результаты матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Спартака», который завершился поражением со счётом 1:2.
Сефас, ставший автором единственного гола хозяев, подчеркнул, что он всегда старается играть на пределе своих возможностей, демонстрируя максимальную самоотдачу и прилагая все усилия на поле. Он признал, что команда не смогла удержать преимущество, которое имела в игре, и предположил, что во втором тайме им не хватило интенсивности и настойчивости в борьбе.
Нападающий «Пари НН» также отметил, что встречи с такими сильными соперниками, как «Спартак», требуют полной концентрации и максимального напряжения всех сил.
«Мы делали всё возможное, но этого оказалось недостаточно — нужно прибавлять», — заключил футболист.
На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка после 27 туров. В следующем, 28-м туре, нижегородцы сыграют на выезде против «Ахмата». Матч состоится 3 мая и начнётся в 19:30 по московскому времени (6+).