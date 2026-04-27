Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Красноярского края утвердил график работы в майские выходные

Пациентов медики будут принимать 2 и 10 мая.

Источник: Krasnoyarskmedia

В предстоящие майские выходные в регионе будет действовать особый график работы медорганизаций. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Так, 2 и 10 мая с 08:00 до 16:00 приём пациентов будут вести педиатры, терапевты, хирурги и акушеры-гинекологи.

В это же время будут работать прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, а также регистратуры и кол-центры.

Помимо этого, люди в это время смогут пройти диспансеризацию и получить выписку льготных лекарственных препаратов.

Если говорить о стоматологической помощи, то приём будет вестись 2 и 10 мая с 08:00 до 14:00.

Краевой онкологический диспансер 2 и 11 мая с 08:00 до 16:00 будет оказывать специализированную помощь в амбулаторных условиях и дневном стационаре, в том числе противоопухолевую терапию.

Стоит отметить, что по предварительной записи будет организован приём пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

Также добавим, круглосуточно будут работать стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи.

Вызвать скорую помощь можно по телефонам 03 (со стационарного), 103 или 112.