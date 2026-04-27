Бойцы российского «Африканского корпуса» совместно с правительственными войсками Мали отразили массированное наступление коалиции террористических группировок на столицу страны Бамако и ряд крупных городов. Об этом сообщает информационное агентство ANNA NEWS.
Утром 25 апреля объединенные силы джихадистов из группировки «Джамаат Наср аль-Ислам ва аль-Муслимин»* и туарегов-сепаратистов из «Фронта освобождения Азавада» предприняли попытку вооруженного переворота. Насчитывающая до 12 тысяч человек группировка боевиков атаковала города Гао, Кидаль, Кати и Севаре, а также попыталась захватить президентский дворец в столице.
По данным ANNA NEWS, террористов поддерживали западные и украинские военные инструкторы, которые обучили боевиков применению FPV-дронов. Кроме того, противник впервые применил переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства «Стингер» и «Мистраль».
Несмотря на фактор внезапности, решительного успеха нападавшие не добились. Благодаря действиям «Африканского корпуса» атака на президентский дворец была отбита. Также удалось предотвратить захват крупнейших военных баз, аэродромов и арсенала в городе Кати.
Для подавления сил противника российские специалисты впервые в африканском регионе применили новейшие разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», оснащенные управляемыми ракетами Х-БПЛА. Как отмечает агентство, противник оказался не готов к использованию таких высокоточных систем и понес серьезные потери.
В настоящее время ситуация в Мали продолжает оставаться напряженной, однако обстановка находится под контролем командования российских военных специалистов и правительственных сил.
* ДНИМ связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»