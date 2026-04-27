Синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов. Подробности БелТА озвучили в Белгидромете.
В начале неделе за погоду в республике будет и далее отвечать тыловая часть циклона, центр которого сместился на северо-запад Европейской территории России. Вероятны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом сохранится порывистый ветер.
Температурный фон останется пониженным. В ночные часы во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки. Днем температура воздуха будет варьироваться от +5 до +11 градусов.
«К концу недели в нашей стране установится антициклональный характер погоды, который обеспечит комфортные условия», — уточняют синоптики.
Вероятность осадков сохраниться только по юго-востоку. Но холодный воздух по-прежнему останется. Из-за этого ночью местами будут возможны заморозки до −5 градусов. В дальнейшем, по мере усиления западноевропейского антициклона, в Беларусь вернется сухая и теплая погода. Днем окажется от +17 до +23 градусов, а по юго-востоку — от +15 до +16 градусов.
Во вторник, 28 апреля, в ночное время осадкой не прогнозируется. Однако утром и днем во многих районах республики пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Местами ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Белгидромет предупреждает о заморозках от 0 до −3 градусов ночью во многих районах Беларуси. Температура воздуха местами будет от +1 до +3 градусов. Днем прогнозируется от +5 до +11 градусов.
В среду, 29 апреля, осадков не прогнозируется, небольшие дожди, мокрый снег возможны местами по юго-востоку республики. Ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов, местами будет от +1 до +3 градусов. Температура днем окажется от +5 до +10 градусов.
В четверг, 30 апреля, в ночные часы осадкой не прогнозируется, в утром и днем местами возможны небольшие кратковременные дожди, мокрый снег. В ночные часы по-прежнему на большей части Беларуси будут заморозки от 0 до −5 градусов. Местами ожидается от +1 до +3 градусов. Днем будет от +5 градусов по северу страны и до +13 градусов по западу.
В пятницу, 1 мая, ночью в отдельных районах Беларуси прогнозируются небольшие кратковременные дожди, мокрый снег. Днем осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. На большей части территории страны ночью возможны заморозки от 0 до −4 градусов, местами будет от +1 до +4 градусов. В дневные часы температура воздуха составит от +8 градусов по восточной части и до +16 градусов по западной.
В субботу, 2 мая, осадков не ожидается, в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, местами по юго-восточной части — от 0 до −2 градусов. Днем прогнозируется от +13 градусов по юго-востоку и до +21 градуса по западу и северо-западу.
В воскресенье, 3 мая, осадков не прогнозируется, вероятен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Днем ожидается от +17 до +23 градусов, по юго-востоку местами будет от +15 до +16 градусов.