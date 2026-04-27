Нижегородские власти ввели доплаты сотрудникам ФСИН на 2026 год

Правительство Нижегородской области на фоне кадрового дефицита будет доплачивать по 10 тыс. руб. сотрудникам уголовно-исполнительной системы регионального ГУ ФСИН, занимающим должности младшего начальствующего состава. Доплаты предусмотрены до конца 2026 года за высокие показатели служебной деятельности, говорится в указе губернатора. Порядок предоставления выплаты должно утвердить областное министерство социального развития и семейной политики.