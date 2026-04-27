Челябинка Ксения Хайрулина заняла шестое место на Кубке мира по конному спорту

Впервые за последние четыре года до международных соревнований по конному спорту были допущены российские спортсмены, однако лишь под нейтральным флагом. Помимо Ксении Хайрулиной из Челябинской области, в состав национальной сборной вошли Дарья Самохина и Сергей Петров из Москвы, а также Богдан Васьковский из ХМАО-Югры.