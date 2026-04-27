Бывшего депутата заксобрания оставили в СИЗО

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал Константину Окуневу (внесен в список террористов и экстремистов) меру пресечения в виде содержания под стражей. 10 ноября Пермский краевой суд оставил это постановление в силе. 24 декабря Ленинский суд Перми продлил срок ареста до 28 февраля 2026 года, а в феврале — до 27 апреля 2026 года. В конце апреля арест был продлен до конца июня.