Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

Ростовчан предупредили об отключении воды с утра 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 9 часов утра 28 апреля до 5 часов утра 29 апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону не будет воды. Причина — ремонт на насосной станции «Западная». Информацию «Ростовводоканала» передают городские власти.

Водоснабжение будет прекращено в границах: Пескова — Машиностроительный — Стачки — Малиновского — Еременко — Мадояна — Смородиновая — Посевная — Лесопарковая — Сулинский — Кима — Республиканская — Олимпийский — Минераловодская — площадь Восстания — С. Чебанова — Вагулевского — Портовая — Международная — Стачки — 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская.

Также под отключение попадут адреса и улицы: Бондаренко, 1−22, Гайдара, 1−10, Балочная — Н. Ополчения — Приволжский — Катаева.

С пониженным давлением воду будут подавать в границах:

— Малиновского — 2-я Краснодарская;

— 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская;

— Международная — Стачки — Портовая.

Ростовчан просят заранее запастись водой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.