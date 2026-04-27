Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

С 9 часов утра 28 апреля до 5 часов утра 29 апреля на ряде улиц в Ростове-на-Дону не будет воды. Причина — ремонт на насосной станции «Западная». Информацию «Ростовводоканала» передают городские власти.
Водоснабжение будет прекращено в границах: Пескова — Машиностроительный — Стачки — Малиновского — Еременко — Мадояна — Смородиновая — Посевная — Лесопарковая — Сулинский — Кима — Республиканская — Олимпийский — Минераловодская — площадь Восстания — С. Чебанова — Вагулевского — Портовая — Международная — Стачки — 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская.
Также под отключение попадут адреса и улицы: Бондаренко, 1−22, Гайдара, 1−10, Балочная — Н. Ополчения — Приволжский — Катаева.
С пониженным давлением воду будут подавать в границах:
— Малиновского — 2-я Краснодарская;
— 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская;
— Международная — Стачки — Портовая.
Ростовчан просят заранее запастись водой.
