Ушла из жизни анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Мария Белоус

Нижегородский анестезиолог-реаниматолог Мария Белоус скончалась на 53-м году жизни, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Почти 30 лет она проработала в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных НОДКБ, спасая жизни самых маленьких.
«Ушла очень рано из-за продолжительной болезни. Глубоко соболезнуем родным, близким и коллегам Марии Владимировны», — написал Никонов.
Напомним, что минувшей зимой скончался детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев.