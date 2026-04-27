Ушла из жизни анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Мария Белоус

Она скончалась из-за продолжительной болезни.

Источник: Время

Нижегородский анестезиолог-реаниматолог Мария Белоус скончалась на 53-м году жизни, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Почти 30 лет она проработала в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных НОДКБ, спасая жизни самых маленьких.

«Ушла очень рано из-за продолжительной болезни. Глубоко соболезнуем родным, близким и коллегам Марии Владимировны», — написал Никонов.

Напомним, что минувшей зимой скончался детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев.