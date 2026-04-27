В Прикамье вводят особый противопожарный режим с 30 апреля

В этот период власти усиливают требования пожарной безопасности, а штрафы за их нарушения возрастают в два раза. В частности, запрещается сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, а также выбрасывать непотушенные окурки и спички. Кроме того, нельзя перекрывать подъезды к домам и хранить горючие отходы рядом со зданиями, отметили в ведомстве.