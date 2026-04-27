В Прикамье вводят особый противопожарный режим с 30 апреля

На всей территории Пермского края с 30 апреля по 10 мая 2026 года будет действовать особый противопожарный режим, предупреждает Министерство территориальной безопасности Прикамья.
В этот период власти усиливают требования пожарной безопасности, а штрафы за их нарушения возрастают в два раза. В частности, запрещается сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, а также выбрасывать непотушенные окурки и спички. Кроме того, нельзя перекрывать подъезды к домам и хранить горючие отходы рядом со зданиями, отметили в ведомстве.
При небольшом возгорании травы можно попробовать сбить пламя ветками, затоптать ногами, засыпать землей или залить водой. Однако если ситуация выходит из-под контроля, необходимо сразу звонить в экстренные службы.
Несоблюдение правил пожарной безопасности карается денежными штрафами. Для граждан они составляют до 15 тысяч рублей, до 30 тысяч -для должностных лиц и до 400 тысяч — для организаций. В период особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются вдвое.