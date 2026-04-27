В московском архиве нашли уникальную пластинку с якутскими песнями 1939 года

На пластинку записали голоса выдающихся певиц того времени — Екатерины Захаровой и Анны Егоровой, которые оставили заметный след в культурной жизни республики. В 1939 году Захарова вместе с сестрой, первой детской писательницей Анной Неустроевой, а также с заслуженной артисткой Егоровой и деятелем искусств Марком Жирковым отправилась в московский санаторий. Именно тогда, на волне развития советской звукозаписи, и появилась эта пластинка.