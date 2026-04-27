В московском архиве нашли уникальную пластинку с якутскими песнями 1939 года

Сотрудники Национальной библиотеки Якутии обнаружили в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов уникальную грампластинку. Как пишет «КП — Якутия», это первая в истории звукозапись якутского фольклора — диск выпустили в единственном экземпляре в Москве в 1939 году.
На пластинку записали голоса выдающихся певиц того времени — Екатерины Захаровой и Анны Егоровой, которые оставили заметный след в культурной жизни республики. В 1939 году Захарова вместе с сестрой, первой детской писательницей Анной Неустроевой, а также с заслуженной артисткой Егоровой и деятелем искусств Марком Жирковым отправилась в московский санаторий. Именно тогда, на волне развития советской звукозаписи, и появилась эта пластинка.
Главный библиотекарь Национальной библиотеки Сардана Алексеева отметила, что находка позволяет новой аудитории, в том числе молодежи, прикоснуться к той эпохе. Специалисты надеются обнаружить в архивах и другие артефакты аудиовизуального наследия.
