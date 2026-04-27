Три человека отправятся в колонию за гибель мальчика в бассейне кстовского ФОКа

Сроки получили экс-директор ФОКа и его заместитель, предпринимательница и тренер.

Источник: Живем в Нижнем

Суд вынес приговор фигурантам, которых признали виновными в гибели 5-летнего мальчика в бассейне кстовского ФОКа. На скамье подсудимых оказались бывший директор физкультурно-оздоровительного комплекса, его заместитель, тренер и предпринимательница. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, в сентябре 2023 года экс-глава ФОКа и его заместитель заключили с ИП договор о предоставлении бассейна спорткомплекса под занятия по плаванию для детей младшего возраста.

«При этом осужденным было достоверно известно, что в указанном бассейне не могли находиться дети младше 6 лет и платные услуги будут оказываться лицом, не имеющим специального образования в области физической культуры и спорта», — уточняется в сообщении СУ СК по Нижегородской области.

5 октября 2023 года в ФОКе произошла трагедия: во время занятий в бассейне 5-летний мальчик пропал из поля зрения тренера и ушел под воду. Ребенка достали из воды, однако прибывшей на месте происшествия бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть мальчика.

Суд приговорил бывшего директора ФОКа к лишению свободы на 5 лет в колонии общего режима. Его заместитель получил 4,5 года условно. Осужденные также лишились права работать на госслужбе и в органах МСУ в течение 2 лет.

Предпринимательницу приговорили к 4 годам колонии общего режима. Еще 2 года она не сможет заниматься образовательной и оздоровительной деятельностью. Тренеру дали 3,5 года лишения свободы — отбывать наказание она отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет.